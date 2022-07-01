В Челябинске годовалая девочка попала в реанимацию с отравлением наркотиками

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия

В Челябинске годовалую девочку госпитализировали с признаками отравления наркотиками, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу. Малышка находится в реанимации.

«В отношении 21-летней матери ребенка составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали в полиции.

В министерстве здравоохранения Челябинской области ситуацию обещали прокомментировать позднее.