В Челябинске годовалую девочку госпитализировали с признаками отравления наркотиками, сообщили Первому областному информагентству в УМВД по городу. Малышка находится в реанимации.
«В отношении 21-летней матери ребенка составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних). Выясняются все обстоятельства происшествия», — рассказали в полиции.
В министерстве здравоохранения Челябинской области ситуацию обещали прокомментировать позднее.