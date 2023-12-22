В Челябинске глыбы льда с крыши упали рядом с коляской с годовалым ребенком

Малыш и его бабушка не пострадали

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Сегодня, 22 декабря, с крыши дома № 52 по улице Энергетиков в Челябинске сошли ледяные булыжники. В этот момент рядом проходила женщина с коляской. Ребенка задело по касательной и засыпало снегом, травм он не получил. Бабушка мальчика выложила в соцсети видео, после которого прокуратура организовала проверку.

«Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.

Доследственную проверку начали и в СУ СКР по области.

Резкое потепление всегда провоцирует гололед, сход снега и падение сосулек.

