Сегодня, 22 декабря, с крыши дома № 52 по улице Энергетиков в Челябинске сошли ледяные булыжники. В этот момент рядом проходила женщина с коляской. Ребенка задело по касательной и засыпало снегом, травм он не получил. Бабушка мальчика выложила в соцсети видео, после которого прокуратура организовала проверку.
«Прокуратурой будет проверено исполнение законодательства при содержании общего имущества многоквартирного дома. По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в региональном надзорном ведомстве.
Доследственную проверку начали и в СУ СКР по области.
Резкое потепление всегда провоцирует гололед, сход снега и падение сосулек.