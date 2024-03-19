В Челябинске глыба льда упала с крыши на голову мужчине

Прокуратура проводит проверку

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С крыши одного из домов на улице Дзержинского в Челябинске наледь обрушилась на голову мужчине, сообщили в прокуратуре региона.

Надзорное ведомство организовало выездную проверку совместно с администрацией района и управляющей организацией.

«По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования в отношении управляющей организации ООО УК „Южуралстройсервис“, ответственной за надлежащее содержание многоквартирного дома», — прокомментировали в областной прокуратуре.

Пострадавший обратился в травмпункт.

Как ранее сообщал наш сайт, в Пласте упавшая с крыши льдина задела женщину.