В Челябинске главный энергетик МБУ пойдет под суд по делу о взятке

По версии следствия, Денис Бабухин получил более 400 тысяч рублей

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении главного энергетика МБУ «Эвис» Дениса Бабухина. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере. Об этом сегодня, 24 ноября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, обвиняемый в период с 2020 по 2021 год получил взятки в сумме более 400 тысяч рублей от коммерческих организаций в обмен на приемку работ по контрактам на монтаж освещения в Челябинске.

Дениса Бабухина отправили под стражу по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Расследование уголовного дела окончено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.