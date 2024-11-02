В Челябинске гендиректора ЧЭМК отправили под домашний арест по делу о связях с несовершеннолетними

Павел Ходоровский сотрудничает со следствием и признал вину

Сегодня, 2 ноября, Калининский районный суд Челябинска изменил меру пресечения генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».

Ранее 73-летний Павел Ходоровский находился в СИЗО по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних, получении услуг сексуального характера от них и изготовлении порнографических материалов.

23-летняя Дарья Филичкина, приводившая обвиняемому подростков, остается в СИЗО.

По данным источника корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», Ходоровский сотрудничает со следствием и судебные разбирательства будут длиться недолго.