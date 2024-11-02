Сегодня, 2 ноября, Калининский районный суд Челябинска изменил меру пресечения генеральному директору ЧЭМК Павлу Ходоровскому, передают корреспонденты медиахолдинга «Первый областной».
Ранее 73-летний Павел Ходоровский находился в СИЗО по делу о развратных действиях в отношении несовершеннолетних, получении услуг сексуального характера от них и изготовлении порнографических материалов.
23-летняя Дарья Филичкина, приводившая обвиняемому подростков, остается в СИЗО.
По данным источника корреспондентов медиахолдинга «Первый областной», Ходоровский сотрудничает со следствием и судебные разбирательства будут длиться недолго.