В Челябинске гендиректор «АльфаСтроя» пойдет под суд по делу о преднамеренном банкротстве

Ущерб фирме «Гринфлайт» составил более 145 млн рублей

Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение в отношении депутата городской думы и генерального директора ООО «АльфаСтрой» Олега Иванова. Он пойдет под суд по делу о преднамеренном банкротстве (статья 196 УК РФ). Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в региональной прокуратуре.

По версии следствия, в 2013 году между ООО «АльфаСтрой» и ООО «Гринфлайт» был заключен договор на строительство жилых многоквартирных домов. Компания Иванова в полном объеме не исполнила обязательств.

«В период с ноября 2015 года по июль 2018 года обвиняемый организовал совершение ряда финансовых операций и сделок с участием подконтрольных ему юридических лиц, повлекших в дальнейшем неспособность общества в полном объеме удовлетворить требования кредитора по денежным обязательствам», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Решением Арбитражного суда Республики Калмыкии компания «АльфаСтрой» была признана банкротом.

В результате преднамеренное банкротство обернулось убытками для «Гринфлайта» — ущерб составил более 145 млн рублей.

Дело передано в Центральный районный суд Челябинска.

Кроме того, Олег Иванов является фигурантом дела об уклонении от уплаты налогов на 500 млн рублей. Он находится под домашним арестом.