В Челябинске ГАИ поймала владельца Land Cruiser с долгом 36 миллионов рублей

Машину выявили с помощью аппаратно-программного комплекса «Паутина»

В Челябинске сотрудники ГАИ, используя данные Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений, обнаружили и остановили разыскиваемый судебными приставами автомобиль Toyota Land Cruiser, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Автомобиль, за рулем которого находился 51-летний мужчина, был остановлен 16 апреля у дома № 11/1 на улице Габдуллы Тукая. Должник имел непогашенные исполнительные производства на сумму 36 миллионов рублей. Прибывшие на место представители Федеральной службы судебных приставов арестовали автомобиль и отправили его на специализированную стоянку.

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