Сотрудники УФСБ по региону задержали главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, в течение девяти лет инспектор получал деньги от гендиректора коммерческой организации за принуждение представителя застройщика к заключению договоров на работы по оценке энергоэффективности объектов строительства.
«Возбуждено уголовное дело по частям 3, 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“). Следствие продолжается», — прокомментировали в ведомстве.
Наказание за взятку может достигать 15 лет реального лишения свободы.