В Челябинске ФСБ задержала инспектора отдела Ростехнадзора по делу о взятке на 1,7 млн рублей

Деньги обвиняемый брал за заключение договоров

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Сотрудники УФСБ по региону задержали главного государственного инспектора Челябинского отдела энергетического надзора Ростехнадзора, сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в течение девяти лет инспектор получал деньги от гендиректора коммерческой организации за принуждение представителя застройщика к заключению договоров на работы по оценке энергоэффективности объектов строительства.

«Возбуждено уголовное дело по частям 3, 6 статьи 290 УК РФ („Получение взятки“). Следствие продолжается», — прокомментировали в ведомстве.

Наказание за взятку может достигать 15 лет реального лишения свободы.