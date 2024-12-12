В Челябинске фельдшер скорой помощи пойдет под суд после гибели девятилетнего мальчика

Обвиняемая допустила к программе сотрудника, который не оформил вызов бригады медиков

В Тракторозаводский районный суд Челябинска поступило уголовное дело фельдшера скорой помощи. Ее обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ), сообщили в СУ СКР по региону.

Трагедия случилась 11 декабря 2022 года. По версии следствия, обвиняемая допустила к работе диспетчера, не имеющего профессионального образования. Диспетчер допустил ошибку в программе оформления вызовов и не направил бригаду врачей к девятилетнему мальчику, больному ОРВИ.

Не дождавшись медиков, мама школьника повезла его в больницу на такси. Ребенок был уже в критическом состоянии, умер в машине. Врачам не удалось его реанимировать.

«При надлежащей организации работы оперативного отдела со стороны руководителя указанного подразделения имелась реальная возможность к вызову бригады скорой помощи в экстренном порядке, что повысило бы шансы на благоприятный исход», — прокомментировали в региональном СУ СКР.