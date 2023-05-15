В Челябинске фальшивомонетчик обманул пенсионера, притворившись мастером по ремонту окон

Мошенник взял настоящие деньги, а затем вернул сумму билетами «Банка приколов»

81-летний житель Челябинска открыл дверь незнакомому мужчине, который представился мастером по ремонту окон и сказал, что компания может предложить пенсионеру хорошую скидку на замену фурнитуры. Челябинец согласился и только через несколько дней понял, что стал жертвой мошенников, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Пенсионер согласился на небольшой ремонт. Он отдал деньги, после чего «мастер» ушел. Вернувшись, аферист сказал, что не смог найти нужные детали, и вернул деньги. Через два дня потерпевший заметил, что вместо настоящих купюр ему отдали фальшивые.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого — неработающего, ранее судимого 33-летнего жителя Копейска. Выяснилось, что похищенные деньги он потратил. Полиция возбудила уголовное дело.

Напомним, ранее челябинские полицейские задержали жителя Омской области, оформившего кредит по поддельному паспорту. Подозреваемого заключили под стражу.