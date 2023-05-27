В Челябинске эвакуировали посетителей и персонал ТК из-за сообщений о минировании

На месте работают силовики

Сегодня, 27 мая, в Челябинске эвакуировали сотрудников и посетителей торгового комплекса «Синегорье» из-за анонимного сообщения о минировании. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщил источник в правоохранительных органах.

«Поступило сообщение о минировании ТК. На месте работают представители силовых структур, осматривают помещение»,— сообщил собеседник.

Информация выясняется, новость дополняется.

В начале мая в Челябинске эвакуировали учеников двух школ из-за сообщений о минировании. Соответствующие сообщения поступили на электронные почты учреждений. Проверка показала, что они были ложными.