В Челябинске эвакуировали студентов и персонал техникума

На втором этаже здания загорелся утеплитель

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.

Челябинский техникум промышленности и городского хозяйства, расположенный на улице Масленникова, 21, приостановил работу днем 15 января. Студены и персонал были эвакуированы из-за начавшегося пожара, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области.

«На 2-м этаже в теплом переходе горел утеплитель на площади 15 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано в кратчайший срок. Пострадавших нет», — сообщают в пресс-службе.

Еще до прибытия пожарных машин из здания самостоятельно вышли 266 учащихся и 50 сотрудников.

Причина происшествия устанавливается, в техникум направлена испытательная пожарная лаборатория.