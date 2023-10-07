В Челябинске эвакуировали отделение «Сбербанка» из-за оставленных вещей

Опасности бесхозный предмет не представлял

Сегодня, 7 октября, днем в Челябинске эвакуировали посетителей отделения «Сбербанка», расположенного на улице Кирова, 7. Как сообщили ИА «Первое областное» очевидцы, в зале сотрудники обнаружили оставленные кем-то вещи.

«Зашла в отделение, и тут же всех попросили выйти. Сказали, в целях безопасности. Стояли недолго, минут пять наверное, потом нас запустили обратно»,— рассказала Анастасия.

В пресс-службе «Сбербанка» ИА «Первое областное» эту информацию подтвердили.

«В отделении банка был обнаружен бесхозный предмет. В соответствии с правилами безопасности сотрудники и клиенты банка были эвакуированы, на место была вызвана группа быстрого реагирования. Проверка показала, что оставленные вещи угрозы не представляли. Клиентов и персонал запустили обратно буквально через пять минут»,— рассказали в пресс-службе банка.

После случившегося отделение работало в штатном режиме.