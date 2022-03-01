В Челябинске эвакуировали крупный ТРК

По сигналу «пожарная тревога» из «Горок» вывели посетителей и работников

В Челябинске вечером 1 марта эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Горки». Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.

По словам работника «Горок», в ТРК включили сирену и попросили покинуть помещения.

По данным ИА «Первое областное», на место выехали сотрудники Росгвардии.

Напомним, днем 1 марта эвакуации прошли в управлении ЮУЖД на площади Революции и в здании УМВД на улице Коммуны.

«На место выезжали сотрудники группы разминирования Росгвардии. Предметов, представляющих опасности, не обнаружено», — прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

По данным собственных источников, была найдена коробка с предметом, не представляющим опасности.