В Челябинске вечером 1 марта эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Горки». Об этом ИА «Первое областное» сообщили очевидцы.
По словам работника «Горок», в ТРК включили сирену и попросили покинуть помещения.
По данным ИА «Первое областное», на место выехали сотрудники Росгвардии.
Напомним, днем 1 марта эвакуации прошли в управлении ЮУЖД на площади Революции и в здании УМВД на улице Коммуны.
«На место выезжали сотрудники группы разминирования Росгвардии. Предметов, представляющих опасности, не обнаружено», — прокомментировали в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.
По данным собственных источников, была найдена коробка с предметом, не представляющим опасности.