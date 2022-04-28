В Челябинске эвакуировали ЧелГУ из‑за сообщения о минировании

На месте ЧП работают силовики, до 13:00 вход в главный корпус вуза запрещен

Ваш браузер не поддерживает воспроизведение видео! Пожалуйста обновите его.