В Челябинске сегодня, 28 апреля, эвакуировали главный корпус Челябинского государственного университета. В вуз поступило сообщение о минировании. Студентов вывели на улицу на безопасное расстояние. В настоящее время на месте работают экстренные службы. Об этом ИА «Первое областное» сообщил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.

«Поступило письмо по электронной почте, сразу же привели в действие план по эвакуации, все живы-здоровы. Экстренные службы работают на месте», — рассказал Сергей Таскаев.
Как уточнили в пресс-службе вуза, автор анонимного сообщения написал о минировании главного корпуса ЧелГУ. Вход в учреждение до 13:00 запрещен. Занятия в других корпусах проводятся в обычном режиме.

ИА «Первое  областное» запросило официальный комментарий в ГУ МВД по Челябинской области. Как только он появится в распоряжении редакции, мы его опубликуем.