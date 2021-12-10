В Челябинске эвакуировали аэропорт из-за угрозы взрыва

На территории работают сотрудники спецслужб

В полицию Челябинска поступило сообщение о минировании международного аэропорта. Пассажиров и работников эвакуировали, а территорию проверяют сотрудники спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.







Сейчас сотрудники полностью проверили терминалы аэропорта, а работники приступили к обслуживанию пассажиров.

«Идёт обследование взлетно-посадочной полосы, как только проверка закончится, аэропорт возобновит работу в штатном режиме», — сообщает пресс-секретарь воздушной гавани челябинска Елена Светлова.

Других подробностей происшествия пока не сообщается.