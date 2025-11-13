В Челябинске электромонтера привлекли к уголовной ответственности за травму коллеги

Пострадавший лишился обеих рук

В Челябинске завели уголовное дело на электромонтера, из-за которого его коллега лишился обеих рук, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, 67-летний электромонтер «ЭнергоЭксплуатации» в феврале этого года работал в поселке Тарасовка. Мужчина не отключил электропитание полностью и допустил бригаду подрядной организации до уборки трансформатора. Один из электриков прикоснулся к токоведущим шинам и попал под напряжение — ему ампутировали обе руки.

В прокуратуре сообщили о передаче уголовного дела в Центральный райсуд. Повреждения квалифицированы как тяжкий вред здоровью.