В Челябинске экскаватор ковшом разбил окно трамвая

Пассажиры не пострадали

Накануне вечером, 29 октября, в Челябинске на улице Горького экскаватор ковшом разбил окно трамвая. Об этом в социальных сетях сообщили очевидцы.

«На Горького. Экскаватор не заметил трамвай»,— написала пользователь Олеся Лесина в сообществе «Челябинский транспорт».

К посту девушка приложила фотографии, на которых видно разбитое стекло и попавшие на одно из сидений осколки.

В городской ГИБДД сообщили, что подобных аварий не зарегистрировано. В результате происшествия никто не пострадал.

Отметим, в минувшую среду рано утром в центре Челябинска загорелся трамвай. Одной из причин специалисты назвали короткое замыкание электропроводки. Пострадавших в результате ЧП нет.

Накануне днем в Калининском районе трамвай сошел с рельсов и едва не снес проезжающий в этот момент легковой автомобиль.