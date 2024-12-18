В Челябинске экс-замначальника полиции отправили в СИЗО по делу о взятках от фармкомпании

Сергею Федерягину вменяют получение более 700 тысяч рублей

Сегодня, 18 декабря, Центральный районный суд избрал меру пресечения экс-заместителю начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по региону полковнику Сергею Федерягину, передает журналист ИА «Первое областное» из зала суда.

На заседание пришли родственники полковника, которые были явно не рады присутствию СМИ. По ходатайству адвокатов и следователя заседание сделали закрытым для журналистов. А после того как корреспонденты вернулись в зал заседаний на оглашение решения, близкие обвиняемого высказали открытое недовольство.

— Перестаньте снимать, какие вы наглые.

— А взятки брать можно было? — поинтересовался один из журналистов.



— Это не ваше дело.



— Мое. Как гражданина. Полиция обязана защищать граждан, а не взятки брать, — парировал коллега.



Напомним, сотрудники УФСБ по Челябинской области задержали Сергея Федерягина накануне.

По версии следствия, экс-заместитель начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по региону в период с декабря 2021 года по март 2023 года получил от фармкомпании через посредника не менее 700 тысяч рублей за покровительство в незаконном отпуске рецептурных препаратов наркозависимым лицам в аптеках города Коркино. Лицензии на сильнодействующие лекарства у фармкомпании не было.

Суд отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца на время следствия.

Ранее Федерягин занимал должность начальника Центра по борьбе с экстремизмом и возглавлял управление по обороту наркотиков ГУ МВД по региону.