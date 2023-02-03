Сегодня, 3 февраля, в Центральном районном суде Челябинска вынесли приговор бывшему заместителю министра здравоохранения региона Александру Кузнецову. Он признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Об этом Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе суда.
Суд установил, что с марта по декабрь 2020 года виновный при проведении конкурсных процедур обеспечил победу конкретным коммерческим организациям, занимающимся поставками томографов. Оборудование было оплачено по заведомо завышенной стоимости — на сумму более 82 миллионов рублей.
«Виновному назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года», — сообщили в суде.
Прокуратура запрашивала для Кузнецова реальное наказание в колонии.
Челябинский областной суд удовлетворил апелляционную жалобу адвоката гендиректора компании «Медсервис-регион» Елены Селищевой. Ее отпустили из СИЗО под домашний арест.
Напомним, по версии следствия, обвиняемая в период с марта по декабрь 2020 года при заключении государственных контрактов на поставку рентгеновских компьютерных томографов похитила бюджетные денежные средства в размере свыше 85 млн рублей. Елену Селищеву обвиняют в мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ) и подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями (часть 4 статьи 33, часть 3 статьи 285 УК РФ).
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