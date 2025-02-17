В Челябинске экс‑заместителю начальника налоговой и его отцу вынесли приговоры по делу о взятке

Также доказана вина в разглашении налоговой тайны

В Челябинске вынесли приговор бывшему заместителю начальника отдела ИФНС по Советскому району Дмитрию Жабрееву и его отцу, сообщили в СУ СКР по региону.

Суд установил, что в период с 2019 по 2023 год Дмитрий Жабреев получил 450 тысяч рублей через своего отца за сведения о движении денег по банковским счетам юридических лиц и предпринимателей. Эти данные являются налоговой и банковской тайной.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ по Челябинской области.

Дмитрию Жабрееву за разглашение тайны (183 УК РФ) и получение взятки (290 УК РФ) назначили 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима. Его отцу за посредничество в получении взятки (статья 291.1 УК РФ) — 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Оба осужденных должны выплатить по 2,2 млн рублей.