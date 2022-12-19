В Челябинске экс‑участник шоу «Дом‑2» стал фигурантом дела о мошенничестве

Альфреда Джавадова ранее задержали за хулиганство

Челябинская полиция возбудила еще одно дело в отношении блогера Альфреда Джавадова. Его подозревают в мошенничестве (статья 159 УК РФ). Информацию об этом подтвердили в ГУ МВД по региону.

«Под видом оплаты штрафа подозреваемый взял деньги за выявленные нарушения в ресторане быстрого питания Subway в Калининском районе», — сообщили в региональном полицейском главке.

Известно, что блогер регулярно посещает развлекательные заведения и магазины города, где устраивает скандалы, нередко с применением оружия, и выкладывает так называемые «рейды» в своем телеграм-канале. Он задержан за хулиганство (часть 2 статьи 213 УК РФ).