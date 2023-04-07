В Челябинске экс‑технолог РЖД пойдет под суд по делу о мошенничестве на 6,5 млн рублей

По версии следствия, вместе с подельниками он похитил лом

Уральская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего технолога одного из подразделений РЖД. Он пойдет под суд по делу о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По версии следствия, в феврале 2017 года обвиняемый вместе с тремя подельниками похитил с территории электровозоремонтного завода лом. Ущерб предприятию составил 6,5 млн рублей. Уголовные дела в отношении соучастников выделены в отдельное производство.

«Уголовное дело в отношении бывшего технолога направлено в Курчатовский районный суд для рассмотрения по существу», — сообщили в прокуратуре.