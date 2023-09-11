В Челябинске экс‑сотрудницу соцзащиты осудили за взятки

Виновная за деньги назначала пособия без проверки данных

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему ведущему специалисту отдела семьи и назначения детских пособий управления соцзащиты. Ее признали виновной в мелком взяточничестве (часть 1 статьи 291.2 УК РФ). Об этом сегодня, 11 сентября, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что виновная в период с июня 2021 года по февраль 2023 года получала взятки за беспрепятственный прием документов на пособия без фактического присутствия заявителей. Сумма взяток составила 60 тысяч рублей.

«Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу», — сообщили в региональной прокуратуре.