В Челябинска бывшая сотрудница банка «Хоум Кредит» признана виновной в хищении 4 миллионов рублей. Ей назначено наказание в виде 4 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии общего режима, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Как установил суд, старший операционист-кассир с мая 2019 по май 2020 года похитила средства с банковских счетов семи вкладчиков. Сотрудница кредитного учреждения подделывала подписи граждан и открывала на их имя счета, куда перечисляла деньги. Ущерб составил порядка 4 миллионов рублей. Против работницы банка возбудили уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Около 190 тысяч ущерба обвиняемая возместила в ходе следствия, на оставшуюся сумму суд удовлетворил исковые требования банка.
Напомним, что в Челябинске 20 декабря пенсионерка отдала телефонным мошенникам 10 миллионов рублей. Женщина перечислила свои сбережения и обналичила кредиты.
Как ранее сообщило ИА «Первое областное», в Магнитогорске 17 декабря гендиректора предприятия осудили за мошенничество с субсидиями.
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