В Челябинске экс‑сотруднику структуры Роскосмоса смягчили приговор

Юрию Шубину снизили срок в колонии на восемь месяцев

Челябинский областной суд в апелляции смягчил приговор бывшему заместителю главного конструктора в ГРЦ имени Макеева Юрию Шубину.

Бывшего топ-менеджера Государственного ракетного центра признали виновным в получении взяток (пункты «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ) и в коммерческом подкупе (пункт «а» части 34 статьи 204 УК РФ).

Установлено, что Шубин незаконно получил от партнеров более 6 миллионов рублей в рамках работы над проектом баллистической ракеты.

Курчатовский районный суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

«Срок снижен до восьми лет и двух месяцев со штрафом 1,5 млн рублей», — прокомментировали в суде.