Центральный районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику оперативного отдела следственного изолятора. Мужчину признали виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий. Об этом сегодня, 23 августа, сообщили в прокуратуре региона.
Установлено, что в период с ноября 2020 года по май 2021 года Максим Марков получил от осужденного 266 тысяч рублей в обмен на улучшение условий содержания в камере и возможность пользоваться мобильным телефоном. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области совместно с управлением собственной безопасности ГУФСИН по региону.
«Максиму Маркову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 6 месяцев в колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 7 лет», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.
Также осужденный должен выплатить штраф в размере 2,4 млн рублей.
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