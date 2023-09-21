В Челябинске экс-сотрудника структуры Минстроя задержали по делу о взятке

Речь идет о получении денег от строительной фирмы

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении бывшего начальника I территориального отдела управления Госстройнадзора региона. Его подозревают в получении взятки (часть 3 статьи 290 УК РФ). Об этом сегодня, 21 сентября, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

По версии следствия, экс-сотрудник министерства строительства и инфраструктуры региона неоднократно получал от директора стройфирмы деньги за бездействие при осуществлении надзора на объекте капитального строительства.

«Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — прокомментировали в региональном СУ СКР.

Как ранее сообщал наш сайт, вступил в законную силу приговор бывшему заместителю министра строительства и инфраструктуры Ивану Белавкину по делу о взятке.



