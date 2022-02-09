В Челябинске экс‑сотрудника колонии осудили за взятки от заключенных

Виновный получил 63 тысячи рублей за передачу осужденным мобильных телефонов

Металлургический районный суд вынес приговор в отношении 22-летнего бывшего сотрудника исправительного учреждения. Он признан виновным в получении взятки (статья 290 УК РФ). Об этом сегодня, 9 февраля, сообщили в региональной прокуратуре.

Установлено, что подсудимый в июне прошлого года получил 63 тысячи рублей от родственников осужденных за передачу на территорию колонии мобильных телефонов.

«Судом виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 80 тыс. рублей, с лишением права занимать определенные должности на государственной и муниципальной службе на 4 года, а также с лишением специального звания „прапорщик внутренней службы“», — рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

В Копейском городском суде состоялись прения сторон по уголовному делу в отношении бывшего начальника колонии Владимира Ульянова. Его обвиняют в получении взятки и превышении полномочий.