В Челябинске экс‑сотрудника колонии осудили за взятки от заключенного

Обвиняемый получал деньги от арестанта за доставку мобильных телефонов, сим‑карт и марихуаны

Металлургический районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего сотрудника колонии. Он признан виновным в превышении полномочий, получении взятки и попытке сбыта наркотиков. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в региональной прокуратуре.

Судом установлено, что 22-летний сотрудник колонии в мае получал взятки от осужденного за доставку мобильных телефонов и сим-карт. Всего он получил около 85 тысяч рублей. Также выяснилось, что обвиняемый пытался пронести на территорию учреждения марихуану для арестанта, однако был пойман.

В отношении сотрудника колонии были возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 1 статьи 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), части 1 статьи 291.2 УК РФ («Мелкая взятка») и части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере в исправительном учреждении с использованием служебного положения»).

«Приговором суда виновному назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 150 тысяч рублей и запретом в течение 4 лет занимать должности в органах государственной власти»,— рассказала старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

Также подсудимый лишен специального звания — «прапорщик внутренней службы».

