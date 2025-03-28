В Челябинске экс-сотрудника главка осудили за взятку

Артем Шумков получил срок в колонии строгого режима

Сегодня, 28 марта, Челябинский областной суд вынес приговор бывшему руководителю одного из отделов в ГУ МВД по региону. Его признали виновным в получении взятки, сообщили в УФСБ по Челябинской области.

Суд установил, что Артем Шумков получал взятки за покровительство и содействие потенциальным кандидатам в продвижении по карьерной лестнице.

Его задержали сотрудники УФСБ при взаимодействии ОСБ ГУ МВД по региону.

«Виновному назначено 10 лет колонии строгого режима», — прокомментировали в ведомстве.

Также он должен выплатить штраф три миллиона рублей.