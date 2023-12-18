В Челябинске экс-сотрудник Ростехнадзора пойдет под суд по делу о взятке

По версии следствия, Дмитрий Горбачев причинил ущерб бюджету на сумму 54 млн рублей

В Челябинске окончено расследование уголовных дел бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по государственному строительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева. Он пойдет под суд по обвинению в получении взятки и превышении полномочий (статья 290 УК РФ, статья 286 УК РФ). Об этом сегодня, 18 декабря, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, сотрудник Ростехнадзора за 500 тысяч рублей подписал заключение о соответствии всем требованиям отремонтированного участка трассы М-5 «Урал». Выяснилось, что работы провели с нарушениями, а ущерб составил порядка 54 млн рублей.

Дело передано в суд.

Дело Горбачева связано со сговором уже осужденного депутата и бизнесмена Армана Аракеляна. Суд установил, что Аракелян в сговоре с двумя должностными лицами ФКУ Упрдор «Южный Урал», обслуживающего федеральные автомобильные дороги, передал ноутбуки стоимостью свыше 185 тысяч рублей должностным лицам филиала ФКУ «Росдортехнология» в Екатеринбурге за исключение из отчетов сведений о нарушениях на объектах ремонта и реконструкции автомобильных дорог Челябинской области.



Аракеляну назначили наказание в колонии строгого режима на девять лет, затем приговор изменили на условное сроком на восемь лет.