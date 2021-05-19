В Челябинске экс‑сотрудник Ростехнадзора и бизнесмен пойдут под суд за взятку

Обвиняемые брали деньги с коммерсантов за акты приемки сетей газопотребления





Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника Челябинского отдела по газовому надзору Уральского управления Ростехнадзора. Его обвиняют в получении взятки. Также под суд пойдет директор коммерческой организации, обвиняемый в мошенничестве. Об этом сегодня, 19 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что экс-сотрудник Ростехнадзора подписывал акты приемки о законченном строительстве сетей газопотребления и газораспределения без фактического выполнения работ.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 290 УК РФ («Получение взятки»). Его подельник — директор коммерческой организации — пойдет под суд по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Выяснилось, что мужчина взял 30 тысяч рублей от представителя фирмы для передачи взятки за акты приемки и потратил деньги на собственные нужды.

«Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили в региональной прокуратуре.

Как ранее писал наш сайт, следственными органами СКР по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении начальника структурного подразделения управления Ростехнадзора, трех его подчиненных и директора коммерческой фирмы. По версии следствия, начальник отдела Уральского управления Ростехнадзора и трое его подчиненных в 2017—2020 годах получили взятки на сумму более 150 тысяч рублей от директора учебного центра за получение положительных аттестаций в Ростехнадзоре сотрудниками промпредприятия, проходившими обучение в этом центре.