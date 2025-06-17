В Челябинске экс‑силовику сохранили приговор за госизмену и диверсию

Второй апелляционный суд признал его виновным и оставил под стражей на 16 лет

Челябинцу, который сотрудничал с ВСУ Украины, сохранили приговор. В конце 2024 года ФСБ региона задержала мужчину в звании «майор полиции в отставке» за совершенную диверсию. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на 16 лет, сегодня Второй апелляционный суд общей юрисдикции города Санкт-Петербурга оставил без изменения, сообщает пресс-служба ФСБ региона.

Напомним, 24 декабря прошлого года экс-силовика задержали по подозрению в госизмене и попытке диверсии. ФСБ установила, что он входил в состав террористической организации, которая сотрудничала с минобороны и службой безопасности Украины. По заказу этого ведомства он совершил диверсию на одном из транспортных узлов Челябинской области.

Ранее суд приговорил его к 16 годам лишения свободы, пять из которых он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф и лишение званий. Сегодня суд второй апелляции сохранил решение Челябинского областного суда в силе.