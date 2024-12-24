Челябинский областной суд вынес приговор бывшему сотруднику правоохранительных органов. Его признали виновным в государственной измене и диверсии (статьи 275 УК РФ, 281 УК РФ). Об этом сегодня, 24 декабря, сообщили в УФСБ по региону.
Как выяснил суд, виновный вступил в террористическую организацию, координируемую Главным управлением разведки министерства обороны и службой безопасности Украины. По заданию иностранной службы мужчина совершил диверсию на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона.
«Виновному назначено 16 лет лишения свободы. Первые пять лет наказания он будет отбывать в тюрьме, далее — в колонии строгого режима», — рассказали в региональном УФСБ.
Также он должен выплатить штраф 250 тысяч рублей. Диверсанта лишили званий «старший лейтенант запаса» и «майор полиции в отставке».