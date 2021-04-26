В Челябинске экс‑работники ЮУЖД пойдут под суд за хищение картриджей

Ущерб предприятию составил 840 тысяч рублей

В Советский районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении двух бывших работников Южно-Уральской железной дороги. Они обвиняются в мошенничестве. Об этом сегодня, 26 апреля, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.



По версии следствия, в августе и декабре прошлого года обвиняемые, работая в административно-хозяйственном центре ЮУЖД, похитили 75 картриджей. Они предоставили недостоверные сведения о перемещении товарно-материальных ценностей с территории предприятия.



«В отношении сотрудников было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ („Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере“)», — сообщили в транспортной прокуратуре.



Ущерб предприятию оценивается в 840 тысяч рублей. Обвиняемые его уже компенсировали.



Уголовное дело рассмотрит Советский райсуд Челябинска.

