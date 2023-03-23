В Челябинске экс‑полицейского задержали по подозрению в организации борделя

Девушки оказывали интимные услуги в спа‑салоне

Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении двух местных жителей и бывшего оперуполномоченного уголовного розыска одного из районных отделов полиции Челябинска. Их подозревают в организации занятия проституцией (часть 1 статьи 241 УК РФ). Об этом сегодня, 23 марта, сообщили в СУ СКР по региону.

По версии следствия, подозреваемые организовали работу двух спа-салонов, в которых клиентам за деньги предоставляли интимные услуги.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения», — сообщили в региональном СУ СКР.

Незаконная деятельность салонов для оказания приватных услуг была пресечена оперативниками службы собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области. Работа по выявлению недобросовестных сотрудников в рядах полиции областным полицейским главком ведется на постоянной основе. Любой, кто преступил закон, будет уволен из органов внутренних дел, сообщили в региональном ГУ МВД.