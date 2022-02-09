В Челябинске экс‑полицейского осудили за взятку от похоронщиков

За 37 тысяч рублей он предоставил агентству ритуальных услуг данные об умерших

Советский районный суд Челябинска вынес приговор в отношении бывшего дежурного части отдела полиции «Советский». Его признали виновным в получении взятки. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Судом установлено, что в период с 2020 по 2021 год осужденный получил взятку в размере 37 тысяч рублей за предоставление в ритуальное агентство данных об умерших.

В отношении полицейского было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Виновному назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с запретом занимать должности в правоохранительных органах сроком на 2 года.

Как ранее сообщал наш сайт, четырех челябинских полицейских на время следствия отправили под домашний арест на два месяца. Они подозреваются в получении взятки от представителей ритуального бизнеса.