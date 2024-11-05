В Челябинске экс-полицейского осудили за разглашение государственной тайны

Виновного приговорили к условному сроку

Челябинский областной суд вынес приговор сотруднику полиции на транспорте за разглашение государственной тайны (статья 283 УК РФ). Об этом сегодня, 5 ноября, сообщили в УФСБ по региону.

«Управлением в результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что сотрудник полиции в нарушение требований законодательства РФ о защите государственной тайны разгласил известные ему сведения, которые имеют степень секретности „совершенно секретно“», — прокомментировали в ведомстве.

Виновного приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года.