В Челябинске экс‑полицейского и директора автошколы обвинили в получении взяток

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России

Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении директора автошколы и бывшего старшего государственного инспектора ГИБДД. Их обвиняют в коммерческом подкупе, получении и даче взятки. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Челябинской области.

По предварительным данным, обвиняемые директор автошколы Александр Котров и бывший полицейский в течение 2018—2019 года получали взятки от учеников. За деньги мужчины обеспечивали сдачу экзаменов на знание Правил дорожного движения и выдавали свидетельства об обучении в автошколе без фактического присутствия на занятиях взяткодателей.

«Установлена причастность обвиняемых к совершению более 160 преступных эпизодов, сумма незаконно полученных денежных средств составила более 8 млн рублей», — сообщили в региональном СУ СКР.

В отношении обвиняемых были возбуждены уголовные дела по пункту «в» части 7 статьи 204 УК РФ («Коммерческий подкуп»), пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»), части 1 стати 204.2 УК РФ («Мелкий коммерческий подкуп»), части 3 статьи 292 УК РФ («Служебный подлог»), часть 3 статьи 291 УК РФ («Дача взятки»), части 5 статьи 33, части 1 статьи 286 («Пособничество в превышении должностных полномочий»), части 5 статьи 33 части 2 статьи 292 УК РФ («Пособничество в служебном подлоге»).

Преступление выявлено сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области, которые осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Расследование дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для вынесения обвинительного заключения.