В Челябинске экс‑полицейского будут судить за пьяное ДТП и взятку

В аварии скончался пассажир легковушки

Прокурор Советского района Челябинска направил в суд уголовное дело в отношении бывшего полицейского. Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека и получении взятки. Об этом сегодня, 1 октября, сообщила старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

По версии следствия, 32-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля «Лада», около дома № 11 по улице Кузнецова столкнулся с «Хендаем». От удара скончался 47-летний пассажир отечественной легковушки, обвиняемый скрылся с места происшествия. 30-летняя пассажирка иномарки была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Также выяснилось, что полицейский в период с августа 2019 года по январь 2021 года получил более 80 тысяч рублей за предоставление информации об умерших похоронщикам.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по п. «а», «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения и сопряжено с оставлением места его совершения») и ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

Полицейский был уволен из органов и заключен под стражу.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд для рассмотрения по существу.