В Челябинске экс‑начальнику дирекции связи РЖД вынесли приговор за майнинг криптовалюты на рабочем месте

Руководитель установил оборудование в служебных помещениях

Челябинский областной суд в апелляции оставил без изменения приговор Советского районного суда в отношении бывшего начальника дирекции связи ОАО «РЖД», сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В 2020 году осужденный установил в служебных помещениях оборудование для майнинга криптовалюты и поручил подчиненным подключить его.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, осужденный, не согласившись с мнением суда, обжаловал решение в апелляционной инстанции. Приговор оставили без изменения», — сообщили в транспортной прокуратуре.