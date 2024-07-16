В Челябинске экс‑начальника подразделения ЮУЖД осудили за взятки

Виновный получил реальный срок в колонии

Советский районный суд вынес приговор бывшему начальнику Челябинского центра организации работы железнодорожных станций ЮУЖД. Его признали виновным в получении взяток, присвоении и растрате (статьи 290 УК РФ, 160 УК РФ). Об этом сегодня, 16 июля, сообщили в УФСБ по региону.

Суд установил, что экс-начальник в течение двух лет получал от представителей коммерческих организаций деньги в обмен на покровительство взяткодателей при согласовании технической документации и обслуживания движения на путях необщего пользования. Всего бывший руководитель присвоил 600 тысяч рублей.

«Виновного приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима», — прокомментировали в УФСБ.

Также виновный должен выплатить штраф в размере трех миллионов рублей.