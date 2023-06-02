В Челябинске экс-начальника КДХ оставили в СИЗО по делу о злоупотреблении полномочиями

Ринат Кучитаров останется под стражей до 5 июля

Челябинский областной суд оставил в силе постановление Тракторозаводского районного суда о продлении срока в СИЗО для бывшего начальника комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска Рината Кучитарова. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями (часть 3 статьи 285 УК РФ). Об этом сегодня, 2 июня, сообщили в пресс-службе суда.

«В судебном заседании суда апелляционной инстанции сторона защиты настаивала на изменении Кучитарову меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Сторона обвинения просила постановление суда первой инстанции оставить без изменения», — прокомментировали в суде.

Напомним, по версии следствия, Ринат Кучитаров, будучи начальником КДХ, произвел оплату работ по контракту на озеленение города по завышенной стоимости — на 32 миллиона рублей. Также чиновник подписал акты невыполненных работ на сумму около 8 миллионов рублей.