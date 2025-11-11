В Челябинске экс-начальника миграционного отдела будут судить за серию взяток

Также ему вменяется превышение полномочий и незаконная выдача российских паспортов

В Челябинске направлено в суд уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела по вопросам миграции ОП «Тракторозаводский», который почти год брал взятки за оформление российского гражданства иностранцам, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с декабря 2023 года по ноябрь 2024-го обвиняемый через посредника принимал «подношения» от 25 до 70 тыс. ₽ — за незаконное принятие иностранцев в российское гражданство, выдачу паспорта и оформление нотариально заверенных документов с подтверждением гражданства.

«Лавочку прикрыли» сотрудники УФСБ при содействии отдела собственной безопасности полиции.

Мужчине вменяется совершение двух преступлений по части 1 статьи 290 УК РФ (получение взятки), пяти — по части 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере), а также нескольких — по части 3 той же статьи (получение взятки за незаконные действия). Кроме того, бывшему полицейскому грозит ответственность за незаконную выдачу паспортов, внесение ложных сведений в документы, повлекшее незаконное приобретение гражданства РФ и превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Расследование завершено, дело ушло в суд. Счета обвиняемого, где хранится около 4 миллионов рублей, арестованы.