В Челябинске экс-начальника ГАИ задержали по делу о взятке

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ

В Челябинской области пресечена противоправная деятельность начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области», бывшего руководителя отдела ГАИ УМВД по Челябинску Александра Гайде, сообщили в УФСБ по региону.

Он подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Вместе с ним задержан учредитель ООО «Капиталстрой», подозреваемый в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

«По данным следствия, полковник полиции в 2018-2023 годах систематически получал взятки от коммерческой организации за покровительство в сфере дорожного хозяйства, в частности, за непринятие мер к нарушителям законодательства при эксплуатации грузового транспорта. Размер одной из установленных взяток превысил 1 млн рублей», — сообщили в региональном УФСБ.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы и выявление других эпизодов противоправной деятельности. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.