В Челябинске экс‑начальника ГАИ отправили в СИЗО по делу о взятке

Александра Гайде обвиняют в получении более миллиона рублей

Сегодня, 16 мая, Тракторозаводский районный суд Челябинска отправил в СИЗО начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области», бывшего руководителя отдела ГАИ УМВД по Челябинску Александра Гайде, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По версии следствия, полковник полиции в 2018—2023 годах систематически получал взятки от коммерческой организации за покровительство в сфере дорожного хозяйства, в частности за непринятие мер к нарушителям законодательства при эксплуатации грузового транспорта. Размер одной из установленных взяток превысил 1 миллион рублей. Гайде задержали накануне.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в СИЗО на два месяца, до 15 июля. Видео из зала суда смотрите в нашем телеграм-канале.