В Челябинске экс‑начальника антикоррупционного подразделения полиции отправили в колонию

Алексей Савоськин принудил обвиняемую по делу переписать квартиру

Сегодня, 23 апреля, Калининский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему начальнику отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Калининского райотдела полиции Алексею Савоськину. Он признан виновным в превышении полномочий и получении взятки (статья 286 УК РФ, 290 УК РФ).

Суд установил, что Савоськин действовал в интересах предпринимателя Шеметова. Бухгалтер одной из его фирм Светлана Букреева проходила обвиняемой по делу о краже 5 миллионов рублей. Алексей Савоськин, пользуясь своим служебным положением, потребовал от Букреевой 1,2 миллиона рублей и квартиру в Копейске в пользу Шеметова. Общий ущерб составил 3,7 миллиона рублей.

«Виновному назначено наказание сроком на 3 года и 6 месяцев в колонии общего режима, также он лишен звания капитана полиции», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которыми осуществлялось оперативное сопровождение по уголовному делу.

Подразделением собственной безопасности ГУ МВД области была проведена служебная проверка, по результатам которой сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

«Руководство главка занимает жесткую и принципиальную позицию: запятнавшим честь мундира, не место в рядах полиции. Преступивших закон сотрудников увольняют, а их непосредственные руководители несут строгую дисциплинарную ответственность», — прокомментировали в ГУ МВД по региону.



