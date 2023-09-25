В Челябинске экс-майор полиции получил условный срок по делу о взятках от наркоторговцев

Артема Дубровина также приговорили к штрафу

Сегодня, 25 сентября, Калининский районный суд вынес приговор бывшему замначальника отдела контроля легального оборота наркотиков Артему Дубровину, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе суда.

Установлено, что экс-полицейский получил несколько взяток на общую сумму около 300 тысяч рублей от причастных к наркоторговле лиц. Взамен офицер не привлекал их к уголовной ответственности. Артему Дубровину предъявили обвинение по части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

«Суд приговорил виновного к 3,5 года лишения свободы условно со штрафом 760 тысяч рублей», — сообщили в суде.

Также виновный лишен права занимать должности на муниципальной и государственной службах.

Противоправную деятельность силовика пресекли летом прошлого года оперативники подразделений собственной безопасности областного Главка МВД совместно с коллегами регионального УФСБ. В отношении сотрудника проводилась служебная проверка, после чего он был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

«Работа по выявлению недобросовестных сотрудников в органах внутренних дел Южного Урала ведется на регулярной основе. Начальник ГУ МВД по региону Михаил Скоков неоднократно подчеркивал, что преступившим закон сотрудникам не место в рядах полиции», — подчеркнули в региональном полицейском главке.