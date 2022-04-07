В Челябинске экс‑курьер банка оформил 18 кредитов по чужим паспортным данным

Мужчина отправлял заявки в микрофинансовые организации

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. 23-летний мужчина, по версии следствия, оформил по чужим паспортным данным 18 микрокредитов на сумму около 170 тысяч рублей. Обвиняемый отправил еще 42 заявки на займы, однако они были отклонены кредитными организациями. Об этом сегодня, 7 апреля, сообщили в городской полиции.

Согласно материалам уголовного дела, молодой человек ранее работал курьером в одном из банков — доставлял клиентам кредитные карты и располагал копиями документов челябинцев. После увольнения мужчина воспользовался этими сведениями в преступных целях.

«Обвиняемый в компьютерном клубе оформлял заявки на кредиты на сайтах микрофинансовых организаций. Каждый раз на сумму в пределах 15 тысяч рублей. Позже он объяснил, что заявки были на скромные суммы, потому что он не хотел создавать больших проблем для людей, чьими данными он располагал. После одобрения заявки мужчина обращался к клиентам компьютерного клуба и просил предоставить их банковские карты для перевода. За услугу он платил 1000 рублей», — рассказали в УМВД по Челябинску.

Так мужчине удалось оформить 18 микрокредитов на 170 тысяч рублей. В системах микрофинансовых организаций висели еще 42 заявки на посторонних людей на сумму около 500 тысяч рублей, однако они были отклонены системой.

В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ, части 3 статьи 30 части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество» и «Попытка мошенничества»). Расследование окончено, материалы передадут в суд.